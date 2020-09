Gossip Girl, ecco quando iniziano le riprese del reboot (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Upper East Side e i suoi abitanti stanno per tornare. Il reboot di Gossip Girl, infatti, è in fase di produzione e ormai non manca molto perché gli attori approdino sul set della serie. Lo show originale ha avuto un successo enorme, andando in onda dal 2007 al 2012, con un totale di sei stagioni. A distanza di anni ancora se ne parla e questo è il motivo che ha spinto il team creativo a produrre una nuova versione del programma. Secondo quanto riporta Variety, infatti, i creatori originali Josh Schwartz e Stephanie Savage fungeranno da produttori esecutivi insieme a Leslie Morgenstein e lo showrunner Joshua Safran. Ma le notizie non finiscono qui. Oltre a questo è stato anche annunciato il periodo di inizio delle riprese. Secondo un portavoce della Warner Bros., quindi, si ... Leggi su tutto.tv

