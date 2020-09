Gossip Girl, cambia tutto: novità e sospiro di sollievo per i fan (Di lunedì 7 settembre 2020) Arriva una importante e decisiva novità che farà contenti tutti i grandi appassionati della serie Tv Gossip Girl: cambia tutto, ecco cosa bolle in pentola Gossip Girl (fonte foto: GettyImages)Una piacevolissima novità, riguardo la nota serie Tv Gossip Girl, coglie di sorpresa i fan e li rende felici: sospiro di sollievo e grande gioia, poiché sembra proprio che il tanto atteso reboot si farà. Stando a quanto fa sapere CHI, il noto ed importante settimanale italiano del gruppo Mondadori diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe proprio che qualcosa stia bollendo in pentola per quanto concerne l’appassionante serie che ha tenuto compagnia, fatto sognare ed ... Leggi su chenews

mclaralencar : Voltei a ver gossip girl ?? - _locaporti__ : Gossip Girl mi ha insegnato che la domenica si fa il brunch, solo che non mi trovo a New York, non sono ricca ed al… - yeecxtee : @gaiajdb gossip girl e tvd - about_marlena : RT @Beatrice011997: PER CHI HA VISTO 'GOSSIP GIRL': Blair con Nate o con Chuck? Non deludetemi - ciaopiaceregaia : io volevo solamente vedere gossip girl in pace?? -