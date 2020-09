Golf, l’Open Italia si giocherà allo Chervò Golf San Vigilio dal 22 al 25 ottobre (Di lunedì 7 settembre 2020) La 77esima edizione dell’Open d’Italia andrà in scena allo Chervò Golf San Vigilio di Pozzolengo. in provincia di Brescia, dal 22 al 25 ottobre. Ad annunciarlo è stato Franco Chimenti durante l’assemblea elettiva della FIG. “Nonostante le difficolta’ relative all’emergenza sanitaria – ha spiegato il numero 1 della FederGolf – la FIG ha profuso tutti gli sforzi possibili per dar vita anche quest’anno a un torneo dalla grande tradizione”. Leggi su sportface

AleBellicini : @JGarciagolf @alpstourgolf - sportli26181512 : Golf, Francesco Molinari salta Us Open ma tranquillizza i tifosi: 'Torno presto': Dopo il Pga Championship, Frances… - sportface2016 : Golf, #Molinari dopo il #PGAChampionship, salterà anche l'appuntamento con gli #USOpen: 'Tra qualche settimana torn… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf l’Open Auto elettrica, ecco perché è sempre meno inquinante di diesel e benzina Corriere della Sera