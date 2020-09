Gli animali ci migliorano la vita, ma come possiamo prendercene cura? (Di lunedì 7 settembre 2020) Più dello shopping e della meditazione, è il prendersi cura di un animale domestico a migliorarci la vita. Lo dice un’indagine recente di Altroconsumo che ha indagato i fattori che determinano il benessere psicologico delle persone. Prendersi cura di un animale domestico è in cima alla classifica per il 75 per cento degli intervistati. Accanto a un cane o a un gatto la vita può essere meravigliosa.Sociologi e psicologi non hanno dubbi sugli effetti positivi a qualsiasi età: dai bambini ai nonni. E così sono sempre più i cani in famiglia: secondo un’indagine pubblicata in occasione della Giornata Internazionale del cane celebrata lo scorso 26 agosto sono 7 milioni i cani che vivono nelle case italiane.Amici a quattro zampe che danno il buongiorno cercando ... Leggi su huffingtonpost

Ferraresi_V : PENE PIÙ SEVERE PER CHI MALTRATTA GLI #ANIMALI: LA LEGGE RIPARTE AL #SENATO! Con la ripresa dei lavori in… - lifegate : Ecco a quale regione italiana spetta il triste record di reati contro gli #animali. #Zoomafia #Zoomafia2020… - PatriziaOrlan11 : RT @maolindas: Grazie??a tutti coloro che mi hanno consolata per la perdita di Chiaretta! Lei era una gatta di colonia felina, era nata e v… - daniela_caldare : - dianthags : RT @Darko41393632: Mario Adinolfi ha detto che gli animali non hanno anima, che sono strumenti per il benessere dell'uomo, e che è sciocco… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli animali Il genetista Giacca: "Bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali" AGI - Agenzia Italia Ciclabile Milano-Pavia: intensificare la disinfestazione da processionaria

Il bellissimo percorso ciclabile ha un problema: la processionaria abbonda malgrado le trappole. Intanto sono stati avviati i lavori per collegare la ciclovia a VenTo È sotto lo scacco della processio ...

Gli occhi a mosaico degli insetti

Ciò che gli animali vedono con i loro occhi può essere molto diverso, da specie a specie. Immaginare il modo in cui vedono è piuttosto complesso, perché ogni piccolo gruppo ha una percezione del mondo ...

Il bellissimo percorso ciclabile ha un problema: la processionaria abbonda malgrado le trappole. Intanto sono stati avviati i lavori per collegare la ciclovia a VenTo È sotto lo scacco della processio ...Ciò che gli animali vedono con i loro occhi può essere molto diverso, da specie a specie. Immaginare il modo in cui vedono è piuttosto complesso, perché ogni piccolo gruppo ha una percezione del mondo ...