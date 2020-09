Giulia De Lellis irriconoscibile da ragazzina: ecco le foto arrivate dal passato (Di lunedì 7 settembre 2020) Non era ancora un' 'esperta di tendenze' , come recita la sua biografia professionale, ma già allora si divertiva a giocare con il look. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e delle sue foto da ragazza ... Leggi su today

perfezione_ : Giudicate ogni giorno Giulia De Lellis per due brufoli, Beatrice Valli per delle risposte, Ludovica Valli per il ve… - onlywithaz : RT @mandyislnfIames: L’Italia super imbarazzante che continua a dare fama e soldi a persone come Giulia De Lellis, Taylor Mega e? Una signo… - xbennibeer : RT @HYUNJIMINIE_: Giulia de lellis suca - belevens_ : RT @photofyoo: una passa le giornate a diffondere body positivity e poi arrivano giulia de lellis ed andrea damante che denigrano tutte le… - MissEsse : RT @aadrix10: Giulia De Lellis devo ammettere molto originale -