Giugliano. Mega bomba tossica scoppia al campo rom: 4 roghi intossicano la città (Di lunedì 7 settembre 2020) Giugliano. Ennesimo disastro al campo rom, rifiuti in fiamme e aria irrespirabile. È scoppiata pochi minuti fa una bomba tossica all’interno del campo rom di Giugliano. Si sono sviluppati, contemporaneamente, quattro roghi tossici, di cui due grandissimi. A renderlo noto è la pagina Facebook Terra Nostrum. Si è già formata una scia chilometrica di fumo … L'articolo Giugliano. Mega bomba tossica scoppia al campo rom: 4 roghi intossicano la città Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

