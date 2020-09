Giorni decisivi per Silvio Berlusconi. Il nuovo bollettino medico (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus, prossimi Giorni decisivi per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Nelle prossime ore si valuterà l’andamento dell’infezione. Stando alle indiscrezioni emerse a mezzo stampa, i prossimi tre Giorni saranno decisivi per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele dopo essere risultato positivo al coronavirus. Le condizioni del Cavaliere In occasione degli aggiornamenti medici degli ultimi Giorni, il Professor Zangrillo si è detto cautamente ottimista sul recupero di Silvio Berlusconi, che sta rispondendo bene alle terapie ma che per un fattore anagrafico e per le sue precedenti patologie deve essere considerato come un ... Leggi su newsmondo

