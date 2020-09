Giornata europea della cultura ebraica: a Napoli si apre il vecchio cimitero israelita (Di lunedì 7 settembre 2020) Anche la Comunità ebraica di Napoli si unisce alle oltre 90 città che prendono parte a settembre alla Giornata europea della cultura ebraica. Dato l’anno particolare a causa dell’emergenza Covid, la Comunità di Napoli ha scelto la via della prudenza non aprendo la Sinagoga, che è uno spazio comunque chiuso e non molto ampio. Pertanto ci si concentrerà, domenica 13 settembre, sull’apertura del vecchio cimitero ebraico di via del cimitero israelita, un luogo nel quale, attraverso le visite guidate, è possibile ripercorrere la storia non solo della Comunità ... Leggi su ildenaro

