Giornata distrofia muscolare di Duchenne, le associazioni: “A scuola mancano insegnanti di sostegno e linee guida, siamo preoccupati” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il 7 settembre si celebra la Giornata Mondiale sulla distrofia muscolare di Duchenne (WDad), iniziativa promossa da World Duchenne Organization e coordinata a livello italiano dall’associazione Parent Project aps. “L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia genetica che porta alla progressiva degenerazione muscolare” spiega a Ilfattoquotidiano.it il presidente nazionale di Parent Project Luca Genovese, a sua volta padre di due figli con distrofia muscolare. “La malattia comporta un drastico cambio di vita, fortemente invalidante, e le famiglie una volta ricevuta la diagnosi subiscono un trauma non indifferente, ma oggi si può fare una vita soddisfacente se si seguono le ... Leggi su ilfattoquotidiano

Si manifesta nella prima infanzia ed è la forma più grave delle distrofie muscolari, provocando una progressiva degenerazione dei muscoli e, nel corso dell’adolescenza, una condizione di disabilità se ...

Distrofia di Duchenne: più forti solo se siamo insieme

«Possiamo essere più forti solo se siamo insieme»: sarà questo il messaggio-simbolo della settima Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare di Duchenne, che il 7 settembre, con ...

«Possiamo essere più forti solo se siamo insieme»: sarà questo il messaggio-simbolo della settima Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare di Duchenne, che il 7 settembre, con ...