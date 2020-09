Giornalista denuncia: “Sono stato aggredito da Beppe Grillo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Giornalista aggredito da Beppe Grillo in spiaggia. La denuncia: “Non è tollerabile un episodio simile”. MARINA DI BIBBONA (LIVORNO) – Giornalista aggredito da Beppe Grillo in spiaggia a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il lavoratore autonomo di Diritto e Rovescio era impegnato a fare delle domande al fondatore del MoVimento 5 Stelle quando è stato aggredito. La prognosi dell’ospedale è stata di 5 giorni per un trauma distorsivo al ginocchio. La denuncia del Giornalista La denuncia è arrivato direttamente dal Giornalista, Francesco Selvi, ... Leggi su newsmondo

