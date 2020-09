Giappone, paura per il tifone Haishen: nel Kyushu 1,6 milioni di sfollati (Di lunedì 7 settembre 2020) Continua la paura in Giappone per l’arrivo del tifone Haishen, con ben 1,6 milioni di sfollati nel Kyushu. Il paese colpito da piogge e venti a 155 km/h. Una nuova minaccia potrebbe colpire il Giappone, infatti negli ultimi giorni fa sempre più paura il tifone Haishen. Al momento piogge e venti fino a 155 km/h … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

