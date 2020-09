Georgina Rodriguez a Venezia, abito attillato con uno spacco da sogno: «La nuova Monica Bellucci!» (Di lunedì 7 settembre 2020) Bella e affascinante come una dea, Georgina Rodriguez al Festival di Venezia non passa inosservata. Lady Ronaldo è approdata da pochi giorni alla 77 edizione della mostra del cinema di Venezia, ma il suo ingresso non è stato dei migliori. Una piccola gaffe ha attirato i riflettori su di lei, ma dopo l’ultima sfilata è tutta un’altra musica. La compagna di Cristiano Ronaldo è di una bellezza incredibile e tutti i suoi post di Instagram riscuoto un successo assurdo. La sua ultima foto non è da meno. Leggi anche –> Georgina Rodriguez fisico da urlo in bikini: il lato B di Lady Ronaldo è un incanto Georgina Rodriguez a Venezia Georgina ... Leggi su urbanpost

blazedrops_ : Ma Gemma come Georgina Rodriguez con la targhetta sulla maglietta...sto male #uominiedonne - momentsofbeing_ : GEMMA COL CARTELLINO DELLA MAGLIA COME GEORGINA RODRIGUEZ A VENEZIA #uominiedonne - BussiNoemi : RT @Una_Gioia_Mai: Io comunque gente come Bea Valli, Giulia De Lellis, Georgina Rodriguez, non le inviterei neanche per un caffè altro che… - bts__haruman : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale - infoitcultura : Mostra del cinema: Georgina Rodriguez volata con jet privato a Venezia per il suo secondo red carpet -

Bella e affascinante come una dea, Georgina Rodriguez al Festival di Venezia non passa inosservata. Lady Ronaldo è approdata da pochi giorni alla 77 edizione della mostra del cinema di Venezia, ma il ...

Dalla madrina Anna Foglietta a Kate Blanchett, presidente di giuria. Da Georgina Rodriguez a Elodie. Il fascino femminile trionfa sul red carpet alla 77° Mostra del Cinema di Venezia ...

