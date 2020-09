GAZZETTA – L’Italia si affida a Ciro Immobile: non può perdere con l’Olanda (Di lunedì 7 settembre 2020) “Kanté ConTe. E arriva Vidal” scrive La GAZZETTA dello Sport in apertura quest’oggi. Spazio al calciomercato dell’Inter di Antonio Conte, con due rinforzi a centrocampo. Oggi il raduno dei nerazzurri mentre si infiamma il mercato. Il tecnico punta forte sul suo pupillo N’Golo Kanté per dare l’assalto allo Scudetto: servono 50 milioni. Inoltre, Arturo Vidal si è liberato: manca solo la firma. “Suarez torna a scuola. Deve imparare l’italiano per giocare nella Juventus”. “El Pistolero” all’esame di italiano per il passaporto da comunitario, passaggio fondamentale per il suo trasferimento in bianconero. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ ... Leggi su calciomercato.napoli

AvvBiancoNero : RT @Onestidal2007: @AvvBiancoNero @Gazzetta_it @CorSport @SerieA @FIGC @juventusfc Esatto!!!!! finalmente uno che lo dice!!! Lo stadio del… - alberto_gatti : RT @Onestidal2007: @AvvBiancoNero @Gazzetta_it @CorSport @SerieA @FIGC @juventusfc Esatto!!!!! finalmente uno che lo dice!!! Lo stadio del… - Onestidal2007 : RT @Onestidal2007: @AvvBiancoNero @Gazzetta_it @CorSport @SerieA @FIGC @juventusfc Esatto!!!!! finalmente uno che lo dice!!! Lo stadio del… - Onestidal2007 : @AvvBiancoNero @Gazzetta_it @CorSport @SerieA @FIGC @juventusfc Esatto!!!!! finalmente uno che lo dice!!! Lo stadi… - OdeonZ__ : Italia, bilancio positivo contro l’Olanda. Ma l’ultimo successo Orange fu una batosta -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA L’Italia GP Italia a Monza: trionfa Gasly! Battuto Sainz. Ferrari ritirate. Hamilton 7° La Gazzetta dello Sport