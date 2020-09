Furto in un’abitazione a Beltiglio, rubati fucili pistole e contanti (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCeppaloni- Furto in un’ abitazione a Beltiglio, frazione del comune di Ceppaloni, questa notte. Ignoti dopo essere entrati in casa hanno rubato tre fucili e due pistole oltre a soldi: ancora da quantificare il bottino. Sul posto i Carabinieri di Ceppaloni che hanno avviato le indagini. L'articolo Furto in un’abitazione a Beltiglio, rubati fucili pistole e contanti proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

zazoomblog : Correte cè un furto in abitazione. Carabinieri si precipitano in via Minuziano e incastrano topo dappartamen… - emobranco : Vigevano: furto in un'abitazione, denunciati due tunisini privi di permesso di soggiorno - - ennatrasporti : Canicattì, furto in abitazione, arrestato un uomo - leccenews24 : Incastrati gli autori dei furti in casa di Loredana Capone e di un vicebrigadiere della Finanza, due fratelli ai do… - FirenzePost : Pisa: furto in abitazione, arrestato un uomo, ricercati icomplici -

Ultime Notizie dalla rete : Furto un’abitazione Furto dei memorabilia di Ayrton Senna: ecco l'elenco dei cimeli spariti Gazzetta D'Asti