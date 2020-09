Frustate, scariche elettriche e condanne a morte: così l’Iran punisce le proteste (Di lunedì 7 settembre 2020) “Le persone che mi stavano interrogando hanno inzuppato un asciugamano e mi hanno coperto il volto. Poi hanno iniziato a far scorrere lentamente l’acqua sull’asciugamano, mi sentivo soffocare. Hanno smesso per un po’. Appena mi sono sentito meglio, hanno ricominciato. Mi hanno anche preso a calci e a pugni e frustato con un cavo sulle piante dei piedi”. “Le scariche elettriche sono la peggiore forma di tortura. Senti come se il tuo intero corpo fosse bucato da milioni di aghi. Se rifiutavo di rispondere alle loro domande, aumentavano il voltaggio e le scosse erano più forti. Tremavo violentemente e avevo la sensazione che tutto il mio corpo stesse andando a fuoco.” Sono due delle numerose testimonianze contenute in un rapporto di Amnesty International che accusa le forze di polizia, le forze di sicurezza, ... Leggi su ilfattoquotidiano

