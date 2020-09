Frosinone, nuovi interventi anti-covid. La lotta al virus passa anche per la gestione dei rifiuti (Di lunedì 7 settembre 2020) L’amministrazione Ottaviani, nel corso dell’emergenza sanitaria degli ultimi mesi, ha attivato una serie di servizi allo scopo di attenuare i disagi connessi alla diffusione del covid-19 e offrire supporto a tutti i cittadini. Già dal mese di marzo, ad esempio, i volontari della Protezione civile comunale e i dipendenti dell’ufficio Ambiente hanno preso in carico le richieste di sanificazione ed igienizzazione delle singole aree private, con particolare riferimento alle zone condominiali, ovvero ai servizi comuni come ascensori o volumi di servizio promiscui, unitamente a singoli appartamenti in cui si fosse verificato il contagio o la quarantena da covid-19. Gli stessi operatori si stanno occupando anche della raccolta delle richieste inerenti al servizio gratuito di ritiro, con il porta a porta, di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

