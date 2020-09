Frosinone, furti nelle abitazioni: sgominata pericolosa banda di albanesi (Di lunedì 7 settembre 2020) Nella mattinata odierna gli uomini della Polizia Stradale di Frosinone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di quattro cittadini albanesi accusati di associazione a delinquere finalizzata all’esecuzione di furti e rapine e detenzione abusiva di armi. Le indagini hanno preso inizio nello scorso mese di settembre e sono state svolte con l’ausilio di mezzi tecnici, quali intercettazioni telefoniche e pedinamenti realizzati con dispositivi di tracciamento satellitare. L’obiettivo degli investigatori delle Sottosezioni Autostradali di Frosinone e Cassino era un gruppo di soggetti di etnia albanese che avevano messo a segno numerosi furti in abitazione nel territorio della provincia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

