Fresu, maratona Jazz 200 musicisti a L'AquilaUnico evento in Italia, città invasa dalla musica (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Aquila - "La maratona Jazz è l'unico evento in Italia del settore, in epoca Covid, che è riuscito a adattarsi agli spazi cittadini grazie allo spirito di apertura e sperimentazione tipico della musica e del pubblico Jazz", così Paolo Fresu presente all'Aquila per l'apertura de "Il Jazz Italiano per le terre del sisma". La maratona Jazz, giunta alla sesta edizione, dopo una marcia solidale e iniziative nelle regioni colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016-2017, è arrivata alla Fontana delle 99 cannelle per inondare poi le piazze della città di musica fino a domani sera, 6 settembre. Per la prima volta in ... Leggi su abruzzo24ore.tv

abruzzo24ore : Fresu, maratona Jazz 200 musicisti a L'AquilaUnico evento in Italia, città invasa dalla musica - solospettacolo : Jazz all'Aquila: orgoglio Fresu, maratona con 200 musicisti - AnsaAbruzzo : Jazz all'Aquila: orgoglio Fresu, maratona con 200 musicisti -

Ultime Notizie dalla rete : Fresu maratona Jazz all'Aquila: orgoglio Fresu, maratona con 200 musicisti Agenzia ANSA Fresu, maratona Jazz 200 musicisti a L'AquilaUnico evento in Italia, città invasa dalla musica

"La maratona jazz è l'unico evento in Italia del settore, in epoca Covid, che è riuscito a adattarsi agli spazi cittadini grazie allo spirito di apertura e sperimentazione tipico della musica e del pu ...

IL GRANDE JAZZ TORNA A L’AQUILA OLTRE 5MILA PERSONE PER LA PRIMA GIORNATA

L’AQUILA – E’ stato ieri pomeriggio il sax di Dario Cecchini a dare il via nel magico scenario delle 99 cannelle all’edizione 2020 de“Il jazz italiano per le terre del sisma”. Oltre 5mila le presenze ...

"La maratona jazz è l'unico evento in Italia del settore, in epoca Covid, che è riuscito a adattarsi agli spazi cittadini grazie allo spirito di apertura e sperimentazione tipico della musica e del pu ...L’AQUILA – E’ stato ieri pomeriggio il sax di Dario Cecchini a dare il via nel magico scenario delle 99 cannelle all’edizione 2020 de“Il jazz italiano per le terre del sisma”. Oltre 5mila le presenze ...