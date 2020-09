FREDDO e MALTEMPO per il Centro Meteo americano, l’Autunno 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Centro Meteo americano, Autunno 2020 con ausilio CFSV2 Monthly Mean – Global 0.5°. TEMPERATURA A 2 METRI Le proiezioni prospettano un autunno con temperature sovente inferiori alla media. Il mese di settembre potrebbe avere temperature medie più basse rispetto alla media nelle regioni Centro-settentrionali italiane, mentre al Centro-Sud e le Isole Maggiori potrebbe rimanere con temperatura sopra la media. Nell’ottobre 2020, la differenza dalla media dovrebbe incrementarsi, e tutte le regioni Centro-settentrionali potrebbero avere valori termici sotto la norma. Solo la Sardegna, la Sicilia e le regioni meridionali dovrebbero avere temperature superiori alla norma. Con novembre dovrebbero attenuarsi le aree ... Leggi su meteogiornale

Brutto, bruttissimo Autunno. Prepariamoci, eccesso di maltempo

Piogge, vento, freddo, temporali, alluvioni lampo, trombe d’aria. Potrebbe essere questo lo scenario meteo climatico che ci aspetta. Da quando? Forse già nella seconda metà di settembre. Le proiezioni ...

Piogge, vento, freddo, temporali, alluvioni lampo, trombe d'aria. Potrebbe essere questo lo scenario meteo climatico che ci aspetta. Da quando? Forse già nella seconda metà di settembre. Le proiezioni ...