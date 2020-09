Francia sempre più zona rossa. Ma Parigi vuole solo divertirsi (Di lunedì 7 settembre 2020) Francesco De Remigis Un decimo del Paese è "area di circolazione attiva". Nella capitale pieni cinema e teatri, trasporti a rischio Francia pronta a tutto per scongiurare nuove chiusure. Il governo valuta perfino la possibilità di ridurre la durata della quarantena: da 14 a 5 giorni. Dobbiamo essere pragmatici, è il leit motiv di Emmanuel Macron. Ma i dati ne fanno uno dei Paesi più colpiti dalla seconda ondata con 58 nuovi cluster in un giorno, un totale di 528 focolai (214 in case di cura per anziani, che tornano a far paura) e 7.071 nuovi casi di Covid-19 scovati nelle ultime 24 ore; venerdì, il record di 8.975 nuovi positivi dal lancio di test su larga scala (quasi un milione a settimana). Ieri la nuova doccia fredda, il passaggio in «zona di circolazione attiva del virus» (Zca), cioè ... Leggi su ilgiornale

Martedì di Nations League, Deschamps deve vedersela col coronavirus: out Pogba, Ndombele e Aouar positivi. Ma la nazionale slava non ha mai battuto la Bleu in sei precedenti, ultimo dei quali la final ...

Alain Cocq, Facebook blocca la morte "in diretta": è incurabile, Macron gli ha negato l'eutanasia

«Facebook mi sta impedendo di trasmettere video fino all'8 settembre». «Ora è il vostro turno - ha scritto il 57enne rivolgendosi ai suoi sostenitori - fate sapere cosa ne pensate dei metodi per ostac ...

