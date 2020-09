Francesco Totti: il gesto romantico per Ilary Blasi (Di lunedì 7 settembre 2020) Francesco Totti fa un gesto davvero romantico e inaspettato per la moglie Ilary Blasi e il web impazzisce… Ecco la reazione dei follower della coppia u Instagram… Francesco Totti e Ilary Blasi sono davvero una coppia straordinaria. I due sono sposati da tanti anni, insieme hanno tre splendidi figli (Tommaso, Chanel e Isabel), ma sembra proprio che il loro amore si rinnovi di giorno in giorno e che loro siArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

UEFAcom_de : ?? #OnThisDay in 1994: Francesco @Totti ? No. 1 @ASRomaEN! ???? #Legend | #ASRoma | @OfficialASRoma - repubblica : Francesco @Totti: “Due settimane fa nella nostra agenzia abbiamo preso Mattia Almaviva, il ragazzo a cui consegnai… - UEFAcom_it : ?? #AccaddeOggi nel 1994 ? Francesco #Totti segna il primo gol con la #Roma ???? #UEL | @OfficialASRoma @Totti - goddessofnight_ : RT @tottiseyes_: Francesco Totti e Ilary Blasi royal couple italiana da sempre e per sempre - liakadhija : RT @_luciblu: Ilary Blasi e Francesco Totti hanno salvato la domenica -