Francesco Bianconi ritorna con “Forever” il primo progetto da solista all’insegna della musica universale

Esce il 16 ottobre, per BMG, "Forever" il primo progetto solista di Francesco Bianconi, un lavoro minimale e puro in cui il cantautore ha deciso di mettersi in gioco spogliandosi di sovrastrutture e concentrandosi sulle canzoni. Previsto per aprile 2020 e rimandato a causa del perdurare della situazione legata all'emergenza sanitaria, "Forever" è stato prodotto da Amedeo Pace (Blonde Redhead), registrato ai Real World Studios di Bath, e contiene dieci brani inediti. Anticipato dall'uscita del brano "Il Bene" (https://www.youtube.com/watch?v=Hwl0wtwP61M&feature=youtu.be) al quale ha fatto seguito la pubblicazione

