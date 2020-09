Forza Italia sommersa di telefonate (Di lunedì 7 settembre 2020) Fabrizio De Feo Fontana: la sede resta aperta, dimostrazioni d'affetto dalla base È un tempo di attesa e preoccupazione dentro Forza Italia, giorni in cui ogni parlamentare o rappresentante azzurro viene fermato per strada e investito da una domanda secca e diretta: «Come sta Berlusconi?». Il tutto accompagnato dagli auguri di pronta guarigione da girare al Cavaliere. Manifestazioni di affetto spesso inattese e provenienti anche dagli avversari politici che testimoniano quanto sia cambiata nel tempo la percezione popolare del presidente di Forza Italia, al netto di chi non riesce a uscire dal labirinto del rancore. «La sede nazionale di Forza Italia, che in questo fine settimana è aperta e operativa, sta ricevendo un flusso continuo di ... Leggi su ilgiornale

theofficialmads : ???? Forza Italia. - Antonio_Tajani : Ho parlato con tutti i dirigenti di @forza_italia.Emerge un grande senso di unità ed una gran voglia di vincere ins… - matteosalvinimi : Forza Cristine! Gli unici razzisti rimasti in Italia stanno a sinistra. Giornali e tivù ovviamente tacciono... - Frances13525912 : @berlusconi Forza Presidente, il nostro Paese ha ancora molto bisogno di Lei e della Sua opera meritoria. Come nel… - LobbaLuisa : RT @Angie35613025: Ecco cosa temono i compagni di merende di Italia morta Temono che Conte parli Perché ogni volta che Conte parla li sotte… -