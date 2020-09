Formula 1 - Ayrton Senna segreto, una miniserie su Netflix (Di lunedì 7 settembre 2020) Netflix ha annunciato la produzione di una nuova mini-serie dedicata al compianto Ayrton Senna da Silva. Un progetto unico nel suo genere, senza precedenti che vedrà la collaborazione della famiglia che aprirà le porte della Villa di San Paolo e i propri album di ricordi personali.Ayrton inedito. Da quando Ayrton è morto in quel tragico incidente del 1 maggio 1994, per lui sono state versate fiumi di lacrime, scritti libri, realizzati film. Delle sue gesta in pista conosciamo praticamente tutto. Un pilota feroce e spietato, cresciuto con lossessione della vittoria. Ma di Ayrton uomo, cè ancora tanto da scoprire e la famiglia svelerà dei retroscena che ci racconteranno di un Senna malinconico e timido. Ayrton uomo, ... Leggi su quattroruote

serieB123 : Ayrton Senna, Netflix racconta la sua vita in una serie di otto puntate - sportli26181512 : #AltriSport Una miniserie dedicata a Senna: in arrivo su Netflix nel 2022: Gli appassionati di Formula Uno più adul… - leganerd : Ayrton Senna: Netflix dedicherà una serie al pilota di Formula 1 ? - CinemApp_Cinema : Annunciata da @NetflixIT la produzione italiana di una una miniserie in otto episodi basata sulla vita di Ayrton Se… - laregione : Il mito di Ayrton rivivrà sullo schermo -