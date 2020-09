FORMAZIONI Olanda Italia: le scelte degli allenatori (Di lunedì 7 settembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 2ª giornata di Nations League 2020/21: FORMAZIONI Olanda Italia Ecco gli schieramenti ufficiali di Olanda-Italia, match valido per la 2ª giornata di Nations League 2020/2021. Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, Veltman, van Dijk, Aké; de Roon, van de Beek, de Jong; Wijnaldum, Depay, Promes. Ct: Lodeweges. Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Insigne. Ct: Mancini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

