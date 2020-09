Flavio Briatore, il ritorno dopo il Covid-19: “Anche questa passerà” (Di lunedì 7 settembre 2020) Flavio Briatore, in quarantena dopo il ricovero a causa del Nuovo Coronavirus, fa sapere a tutti le sue condizioni: “Anche questa passerà” Flavio Briatore, Fonte foto: Instagram (@BriatoreFlavio)Sempre più al centro dell’attenzione dei suoi tantissimi fan e follower, Flavio Briatore continua ad attirare a sé sempre più seguaci e dopo il ricovero a causa del Nuovo Coronavirus, l’imprenditore dalla quarantena fa sapere a tutti le sue attualicondizioni di salute. Solo qualche settimana fa, il famoso imprenditore aveva scatenato l’ira degli haters a causa dell’incredibile prezzo delle pizze adottato dalla catena in cui lui ... Leggi su chenews

fattoquotidiano : “C’è una cosa in questa storia che coinvolge Flavio Briatore e Daniela Santanchè che nessuno ha notato', ascoltate… - mummy53690440 : Briatore torna sui social: in super forma! Cosa rivela sul barman del Billionaire - RositaRandi : RT @GiancarloDeRisi: Flavio Briatore, ancora in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid, posta un video sui social: 'Salve amici… - ZzuCicciu : RT @confundustria: Flavio #Briatore 'superforma, pronto per ripartire' - OrtigiaP : RT @GiancarloDeRisi: Flavio Briatore, ancora in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid, posta un video sui social: 'Salve amici… -