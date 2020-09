Firenze Fiera, Florence Trend, Home decor gift: alla Fortezza dall’11 al 13 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Con Florence Trend, il nuovo salone B2B del Centro Italia riservato agli operatori dei settori Home decor e gift, in programma alla Fortezza da Basso da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2020 (dalle 9,30 alle 19), riparte in totale sicurezza il calendario delle fiere Leggi su firenzepost

Con FLORENCE TREND, il nuovo salone B2B del Centro Italia riservato agli operatori dei settori Home Decor e Gift, in programma alla Fortezza da Basso da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2020 (dalle ...

Una manifestazione nuova nel portfolio degli appuntamenti fieristici di Firenze Fiera, una fiera che segna la ripartenza, una nuova occasione di rilancio per il settore e un segnale positivo per il me ...

