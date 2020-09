Fiorentina, Pulgar negativo anche al secondo tampone: il comunicato (Di lunedì 7 settembre 2020) Erick Pulgar è risultato negativo anche al secondo tampone effettuato: lo informa la Fiorentina in una nota Erick Pulgar è risultato negativo anche al secondo tampone effettuato. Questa la nota della Fiorentina sul giocatore cileno. comunicato – «La Fiorentina comunica che il calciatore Erick Pulgar, dopo il tampone effettuato nella giornata di sabato, è stato sottoposto oggi a nuovo esame risultando per la seconda volta negativo al Covid-19. Il calciatore effettuerà gli accertamenti previsti dal protocollo prima di iniziare il lavoro individuale in attesa di ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : #Fiorentina, finalmente Pulgar: negativo il secondo tampone: Il centrocampista cileno combatteva con il Coronavirus… - Fiorentina_ole : ?? OTTIMA NOTIZIA, Doppio tampone negativo per #Pulgar. Nei prossi giorni il giocatore tornerà in gruppo !! - Fiorentinanews : Buone notizie per #Pulgar. La #Fiorentina rende noto l'esito del secondo tampone per il cileno - SSimulata : Fiorentina 1-3 Milan Ibra X2 e Depay battono la Viola che segna per loro Pulgar con anche un rigore sbagliato Il… - Susanna03447691 : @CiapGiacomo @DaveMcFly23 Per me Pulgar è troppo sottovalutato. Molto dipende dal non gioco di Iachini. Con tutta… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pulgar Fiorentina, finalmente Pulgar: negativo il secondo tampone Corriere dello Sport.it PULGAR, Negativo al secondo tampone. Ora la procedura....

Ottima notizia per la Fiorentina che comunica che il calciatore Erick Pulgar, dopo il tampone effettuato nella giornata di sabato, è stato sottoposto oggi a nuovo esame risultando per la seconda volta ...

Pulgar, doppio tampone negativo: ora nuovi accertamenti, poi…

Può sorridere Erick Pulgar, l’unico giocatore viola che era rimasto positivo al Coronavirus. “La Fiorentina comunica che il calciatore Erick Pulgar, dopo il tampone effettuato nella giornata di sabato ...

Ottima notizia per la Fiorentina che comunica che il calciatore Erick Pulgar, dopo il tampone effettuato nella giornata di sabato, è stato sottoposto oggi a nuovo esame risultando per la seconda volta ...Può sorridere Erick Pulgar, l’unico giocatore viola che era rimasto positivo al Coronavirus. “La Fiorentina comunica che il calciatore Erick Pulgar, dopo il tampone effettuato nella giornata di sabato ...