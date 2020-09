Fiorentina, per Pulgar anche il secondo tampone è negativo (Di lunedì 7 settembre 2020) Buone notizie per la Fiorentina: Erik Pulgar, dopo il tampone effettuato sabato scorso, è stato sottoposto oggi ad un nuovo esame risultando per la seconda volta negativo al Covid-19 . Il ... Leggi su lanazione

Domani le visite mediche e la firma su un biennale con la Fiorentina per Giacomo Bonaventura.

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina per Girardi, Watford: “Deulofeu pronto per le big. Fiorentina? Conosco bene Pradè, ma…” Fiorentina.it Calcio: Pulgar pronto al rientro, secondo tampone negativo al Covid

Erick Pulgar è stato sottoposto oggi a nuovo esame risultando per la seconda volta negativo al Covid-19. Lo rende noto la Fiorentina sul proprio sito. "Il calciatore - spiega il club viola ...

Mercato Azzurro | Inserimento del Sassuolo per Ricci

Continua a tenere banco, in casa azzurra, la questione Samuele Ricci. Il giovanissimo centrocampista è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, visto che piace a tante squadre e ancora non c ...

