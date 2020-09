Fiorentina, Commisso pronto a tornare in Italia: arrivo atteso per la prossima settimana (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è pronto a tornare in Italia. Stando a quanto riportato da ‘LadyRadio’, infatti, il numero uno viola sarebbe in procinto di rientrare a Firenze per seguire in prima persona le vicende legate al suo club e potrebbe già essere in città tra martedì e mercoledì della prossima settimana. Una notizia che per la società toscana sarebbe davvero molto importante, soprattutto in ottica manovre di calciomercato. Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, #Commisso pronto a tornare in Italia: arrivo atteso per la prossima settimana - news24_napoli : Landoni: “Fiorentina su Milik, ADL ha chiesto due calciatori ai viola… - Frengkent : @giul91 “Nessuno disposto a spendere per prenderlo (60/70 alle cifre folli di Commisso) se uno ti vuole non aspetta… - FiorentinaUno : FIORENTINA, Rocco Commisso torna a Firenze: ecco quando - violanews : Commisso e la voglia di Fiorentina: forse in città già la prossima settimana - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Commisso Fiorentina, Commisso può tornare a Firenze già la prossima settimana TUTTO mercato WEB Rocco Commisso vuole tornare a Firenze. Forse già la prossima settimana

Secondo quanto riporta Lady Radio Rocco Commisso potrebbe arrivare a Firenze la prossima settimana. Come detto dal presidente la sua speranza è quella di presenziare allo stadio la prima di campionato ...

Commisso torna a Firenze? Ecco le possibili date

Sono ormai tantissimi mesi che Rocco Commisso è lontano da Firenze e dalla sua Fiorentina. Il Coronavirus gli ha impedito fino ad oggi di tornare nel capoluogo toscano, ma ci sono delle novità che pot ...

Secondo quanto riporta Lady Radio Rocco Commisso potrebbe arrivare a Firenze la prossima settimana. Come detto dal presidente la sua speranza è quella di presenziare allo stadio la prima di campionato ...Sono ormai tantissimi mesi che Rocco Commisso è lontano da Firenze e dalla sua Fiorentina. Il Coronavirus gli ha impedito fino ad oggi di tornare nel capoluogo toscano, ma ci sono delle novità che pot ...