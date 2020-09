Fiorentina, buone notizie: secondo tampone negativo per Erick Pulgar (Di lunedì 7 settembre 2020) Ottime notizie per la Fiorentina ed Erick Pulgar: il centrocampista è risultato negativo per la seconda volta al Covid-19 in seguito al tampone effettuato sabato scorso. Dal punto di vista del mercato è atteso entro metà settimana l’arrivo a Firenze di Jack Bonaventura: l’ex Milan firmerà un contratto che lo legherà alla Viola per i prossimi due anni. Per quanto riguarda Torreira è ormai duello col Torino, sulla fascia si pensa a Spinazzola, Barreca e Sema mentre per la difesa torna di moda Rugani. In attacco doppia suggestione polacca Piatek e Milik. Per quanto riguarda il mercato in uscita sono da segnalare Sottil (Cagliari), Dabo (Benevento), Agudelo (Spezia) e Ranieri (Salernitana). Congelate invece, per ora, le situazioni ... Leggi su sportface

