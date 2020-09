Fiocchi di neve light, squisiti, senza uova e si sciolgono in bocca! (Di lunedì 7 settembre 2020) Fiocchi di neve light, squisite, senza uova e si sciolgono in bocca! Le palline di neve sono un dolce tipico di Napoli sono senza uova e anche se sono un pochino complesse da preparare in realtà sono molto gustose. Ecco la ricetta completa con ingredienti e passaggi per poterle preparare in casa propria. Ingredienti per preparare le palline di neve Per fare questo ottimo dolce napoletano, servono: 300 grammi di latte 250 grammi di farina bianca ( ne servirà un po’ in più per il piano da lavoro) 250 grammi di farina Manitoba 80 grammi di zucchero di canna o 40 grammi di Stevia 30 grammi di burro 10 grammi di lievito fresco di birra 4 grammi di sale fino da cucina Mezza stecca ... Leggi su pianetadonne.blog

