Film Stasera in Tv – La ragazza nella nebbia – Trailer, Dove vederlo ed orario (Di lunedì 7 settembre 2020) Stasera in tv il Film La ragazza nella nebbia. Produzione italiana del 2017 per la regia di Donato Carrisi, con Toni Servillo, Jean Reno, Ekaterina Buscemi, Alessio Boni nei ruoli principali. Il Film è l’esordio alla regia del cineasta e scrittore italiano ed è basato sul romanzo omonimo scritto proprio da Carrisi. Il Film è stato girato a Carezza, nel comune di Nova Levante/Welschnofen in Trentino-Alto Adige. Carrisi si è aggiudicato con questo Film il David di Donatello per il miglior regista esordiente. La ragazza nella nebbia – Trama Un piccolo paese di montagna, Avechot. Una notte di nebbia, uno strano incidente. L’uomo alla guida ... Leggi su giornal

SkyArte : #FedericoFellini, quattro volte vincitore del premio Oscar, è il protagonista de «I Maestri Del Cinema»! Stasera al… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 È il documentario MOLECOLE, che Andrea Segre ha girato nella Venezia chiusa per il coronavirus,… - SkyArte : Il film «Bernini» stasera alle 21.15 ci farà ammirare, attraverso riprese inedite ed esclusive, oltre 60 capolavori… - zazoomblog : Film Stasera in Tv – The Contract – Trailer Dove vederlo ed orario - #Stasera #Contract #Trailer #vederlo - FabioPariante : RT @SkyArte: #FedericoFellini, quattro volte vincitore del premio Oscar, è il protagonista de «I Maestri Del Cinema»! Stasera alle 21.15 sc… -