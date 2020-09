Fienga: «Friedkin? L’obiettivo è far crescere la Roma anche a livello sportivo» (Di lunedì 7 settembre 2020) Guido Fienga, CEO della Roma, ha parlato a margine del “Premio Calabrese” a Soriano nel Cimino. Le sue parole Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, parla sul palco del “Premio Calabrese”, a Soriano nel Cimino. Queste le sue parole circa la nuova proprietà riportate da TMW. Friedkin – «Credo che sia un passaggio naturale di uno sviluppo che ha avuto la Roma da quando è stata comprata da Pallotta, che ha trasformato una realtà tornato ad essere un progetto locale, in uno internazionale ma che doveva essere stabilizzato col passaggio di proprietà ad un gruppo con un taglio più industriale. I nuovi proprietari sono appena arrivati e il timing è stato quantomeno normale, considerando il Covid-19, al ... Leggi su calcionews24

"La nuova proprietà non illude nessuno, serve tempo" ROMA (ITALPRESS) - "Dzeko è il capitano della Roma e fin quando lo vorrà resterà qui". A Soriano del Cimino per la nona edizione del "Premio Calabr ...Per la nuova Roma di Friedkin è e sarà un calciomercato intenso, che dipenderà molto dalla situazione di Edin Dzeko. Sull'attaccante bosniaco c'è la Juventus, motivo per cui la punta è tornata al cent ...