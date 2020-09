Fidanzato o padre? Figlia bacia il genitore durante programma radio australiano: il video è virale (Di lunedì 7 settembre 2020) Un bacio, breve ma piuttosto appassionato, per 600 euro. E quello che si sono scambiati un padre e la Figlia per ingannare i conduttori del programma – decisamente popolare in Australia. Il programma si chiama Kyle and Jackie O Show, la sfida si chiama Boyfriend or Daddy? (Fidanzato o padre?) e gli invitati devono riuscire ad ingannare i conduttori del programma, che devono riuscire a capire se i due sono una coppia o sono padre e Figlia: nel caso vincano, gli invitati portano a casa 1000 dollari australiani (il corrispettivo di 600 euro). In questo caso il bacio dei due ha ingannato i conduttori. La Figlia ha quindi poi raccontato: “Non significa nulla, mio padre di tanto in ... Leggi su nonsolo.tv

Chicchibea : L'abbraccio di YuYang al padre dopo che questi gli ha detto che lo ha accettato e che il suo fidanzato è sempre ben… - ELCHUKIGONZALES : @AnaMaDiLeo @alexagomez2000 Ana María, Ogni famiglia vede i propri eredi in modi diversi, i miei amici italiani che… - moonbinxj : my gay ass quando mio padre l’altra sera ha iniziato a parlare di “fidanzato” - kermit290179 : RT @InPoesie: Il padre bacia la figlia. Il fidanzato bacia l'amata. Il marito bacia la moglie e il vecchio bacia l'unico amore. https://t.c… - InPoesie : Il padre bacia la figlia. Il fidanzato bacia l'amata. Il marito bacia la moglie e il vecchio bacia l'unico amore. -

Ultime Notizie dalla rete : Fidanzato padre In 500 per l'addio ad Alice, 16 anni. Il fidanzato: "Lasci un vuoto incolmabile". L'immenso dolore del padre e della sorella Corriere dell'Umbria Britney Spears: il fidanzato la difende dagli haters

Scontro su Instagram tra Sam Asghari e Kelly Oxford, che ha avuto qualcosa da ridire sull’account della popstar. Britney Spears è molto aperta con i suoi fan su Instagram: spesso condivide messaggi si ...

II "suocero" imbarazza Conte: Paladino è in "guerra" con il Fisco

Era giugno 2019 quando Cesare Paladino, proprietario del lussuoso Grand Hotel Plaza di Roma, nonché padre di Olivia, fidanzata del premier Giuseppe Conte, patteggiò per aver evaso il versamento della ...

Scontro su Instagram tra Sam Asghari e Kelly Oxford, che ha avuto qualcosa da ridire sull’account della popstar. Britney Spears è molto aperta con i suoi fan su Instagram: spesso condivide messaggi si ...Era giugno 2019 quando Cesare Paladino, proprietario del lussuoso Grand Hotel Plaza di Roma, nonché padre di Olivia, fidanzata del premier Giuseppe Conte, patteggiò per aver evaso il versamento della ...