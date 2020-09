Fibrosi cistica, fumo limita benefici farmaci modulatori (Di lunedì 7 settembre 2020) Fibrosi cistica: l’esposizione al fumo di tabacco limita i benefici dei farmaci modulatori della proteina CFTR secondo un nuovo studio L’esposizione al fumo di tabacco sembra inibire il beneficio terapeutico di farmaci modulatori della proteina CFTR in pazienti pediatrici affetti da Fibrosi cistica. Questo il responso di uno studio presentato nel corso del congresso annuale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Fibrosi cistica, approvazione europea per la tripletta ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. 10mila pazienti saranno curati PharmaStar

