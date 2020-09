Fibromi uterini: ulipristal acetato può danneggiare il fegato (Di lunedì 7 settembre 2020) Fibromi uterini: 5 mg di ulipristal acetato possono causare lesioni al fegato e richiedere un trapianto. L’Ema blocca l’autorizzazione al commercio Una revisione del comitato di sicurezza dell’Ema (PRAC) ha stabilito che 5 mg di ulipristal acetato (Esmya e relastivi farmaci generici) utilizzati per il trattamento dei sintomi dei Fibromi uterini possono causare lesioni al… L'articolo Fibromi uterini: ulipristal acetato può danneggiare il fegato Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

In Italia, 1 donna su 4 in età fertile, soffre di fibroma uterino. Nonostante ciò, la conoscenza di questa patologia scarseggia ancora, tanto che molte donne arrivano tardi alla diagnosi proprio perch ...In India un donna ha subito un intervento di asportazione di un tumore ovarico dal peso davvero incredibile. In India una donna sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico molto delicato. Seco ...