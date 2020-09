Ferrari, in calo gli ascolti tv: peggior risultato per il GP d’Italia dal 1995 (Di lunedì 7 settembre 2020) Il dominio della Mercedes in Formula Uno si sta ripercuotendo in maniera inesorabile sulla Ferrari. Non solo le prestazioni, ma anche gli ascolti tv sono in calo. Ieri la media finale Auditel del GP d’Italia con le due rosse ritirate è stata di 1,8 milioni di spettatori per la diretta su Tv8 e di 1,1 milioni su quella dei canali Sky, per uno share complessivo del 22.8%, in base ai dati elaborati dallo Studio Frasi. Un disastro se paragonato ai 6 milioni di appassionati, per una quota di 39,1%, che l’anno scorso sulle stesse reti assistevano alla vittoria di Charles Leclerc a Monza. Lo Studio Frasi ha rilevato che si tratta del peggior risultato di ascolti per il GP d’Italia dal 1995, quando le due Ferrari ugualmente si ... Leggi su sportface

sportface2016 : Disastro #Ferrari: non solo prestazioni, anche gli ascolti tv in netto calo - mirko_forza2013 : Perché la Ferrari ha subito questo calo così evidente del motore rispetto all'anno scorso? Sembra di una categoria… - bozz_ferrari : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.397 nuovi casi e 10 decessi. Tamponi in calo, terapie intensive in crescita (+11) h… - ansa_economia : Borsa: Milano sale (+1,5%), sprint Atlantia, giù Banco Bpm. Spread in calo a 142 punti, acquisti su Cnh e Ferrari… - fisco24_info : Borsa: Milano sale (+1,5%), sprint Atlantia, giù Banco Bpm: Spread in calo a 142 punti, acquisti su Cnh e Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari calo F1, GP Italia 2020: Ferrari, tramonto rosso Automoto.it Sebastian Vettel GP Italia: “Questo calo di prestazione fa schifo. Non so da cosa derivi”

Dopo il ritiro dal GP d’Italia, Sebastian Vettel non chiude nel migliore dei modi la sua ultima gara con la tuta rossa a Monza. Il tedesco è stato costretto al ritiro per un guasto subito ai freni del ...

Mario Vattani con l’opera “Svelare il Giappone“ vince il Premio Casinò di Sanremo Antonio Semeria

Sanremo. Mario Vattani con l’opera “Svelare il Giappone “ (Giunti) ha vinto il Premio Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Lo ha decretato la giuria popolare riunita nel teatro dell’Opera del Casinò, il ...

Dopo il ritiro dal GP d’Italia, Sebastian Vettel non chiude nel migliore dei modi la sua ultima gara con la tuta rossa a Monza. Il tedesco è stato costretto al ritiro per un guasto subito ai freni del ...Sanremo. Mario Vattani con l’opera “Svelare il Giappone “ (Giunti) ha vinto il Premio Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Lo ha decretato la giuria popolare riunita nel teatro dell’Opera del Casinò, il ...