Fausto Leali al Grande Fratello VIP: “Vado perché sono pagato, le vendite dei dischi non sono remunerative come in passato” (Di lunedì 7 settembre 2020) Fausto Leali al Grande Fratello VIP, tra i concorrenti della nuova edizione che inizierà ufficialmente lunedì 14 settembre. Il cantante ha confermato la sua presenza nella casa più spiata d’Italia nel corso di un’intervista al quotidiano Libero, svelando anche i motivi che l’hanno spinto ad accettare l’invito della produzione. Un invito giunto nel modo giusto e al momento giusto ha spinto Fausto Leali a mettersi in gioco. L’aspettativa, al momento, è solo quella di “uscirne vivo”, ironizza, a pochi giorni dall’ingresso nella casa del GF VIP 5. Fausto Leali si è mostrato particolarmente analitico nei confronti dell’attuale situazione musicale – e non ... Leggi su optimagazine

