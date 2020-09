Farmaci anti-Covid, 50 milioni stanziati in Toscana. Regione capofila nella lotta al virus (Di lunedì 7 settembre 2020) Il ministro della salute Roberto Speranza e il presidente della Regione Enrico Rossi sono stamattina a Siena per visitare la sede di Toscana Life Sciences. Ma non sarà un semplice incontro di cortesia ... Leggi su lanazione

Crock01392983 : Sennò come vendono i farmaci anti colesterolo? - alessand_mella : RT @alessand_mella: Domanda cui non trovo risposta. Le prime dosi del vaccino anti #COVID?19 saranno somministrate oltre al personale sanit… - alessand_mella : Domanda cui non trovo risposta. Le prime dosi del vaccino anti #COVID?19 saranno somministrate oltre al personale s… - pattygrasso : RT @cigna69: Il ?@FinancialTimes? chiede se il modello “pret cities” non fosse in crisi già prima del COVID; le città cambieranno in meglio… - Michele_Arnese : RT @ES1670: Tutti gli effetti anti Covid dei farmaci steroidei -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci anti Farmaci anti-Covid, 50 milioni stanziati in Toscana. Regione capofila nella lotta al virus La Nazione Antonio Socci e Putin: "Il suo vaccino contro il coronavirus è efficace, la sinistra lo snobba"

C'è uno slogan del Sessantotto che ha fatto tanti danni: «Tutto è politica». Siccome dovunque l'establishment è costituito (o egemonizzato) da ex Sessantottini, questa è diventata ormai la mentalità d ...

Berlusconi, quarta notte “tranquilla” al San Raffaele. La figlia Marina positiva al coronavirus

È trascorsa “tranquilla”, da quanto si apprende, la quarta notte del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo il contagio da coronavirus per una polmonite bi ...

