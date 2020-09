Fall Guys utilizzerà lo stesso sistema anti-cheat di Fortnite (Di lunedì 7 settembre 2020) Fall Guys è un gioco molto popolare e, come altri titoli di alto profilo, ha un problema con i cheater. Lo sviluppatore Mediatonic ha ora fornito un aggiornamento sulla situazione nel bizzarro battle royale, e sembra che le cose potrebbero migliorare presto grazie in parte al fatto che Fall Guys adotterà gli stessi strumenti anti-cheat di Fortnite."Siamo davvero dispiaciuti per il problema dei cheater!" ha detto lo studio. "Stiamo espandendo l'attuale sistema di rilevamento questa settimana per migliorare le cose. Abbiamo anche un GRANDE aggiornamento nelle prossime due settimane che aggiunge lo stesso sistema anti-cheat usato da giochi ... Leggi su eurogamer

