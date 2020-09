Fake news sulle mascherine, i pediatri intervengono e smontano le bufale: nessun rischio ipossia, non è pericolosa per i bambini (Di lunedì 7 settembre 2020) La scuola ricomincia e sul modo per evitare i contagi le idee sono più confuse che mai. Dubbi che sorgono anche alla luce di recenti dichiarazioni, secondo i quali la mascherina chirurgica puo’ causare ai bambini un senso di calore, irritazione, difficolta’ respiratorie, fastidio, difficolta’ di concentrazione, distrazione e, infine, il rifiuto di indossare la mascherina stessa. Ma e’ davvero cosi’? A fugare molti dei dubbi e’ la Societa’ Italiana di pediatria (SIP). “Sono comparse tante Fake news sulle mascherine. Innanzitutto, si pensa che sia pericolosa perche’ un bambino respira la propria anidride carbonica, ma la mascherina non e’ cosi’ aderente. L’aria passa e la quantita’ ... Leggi su meteoweb.eu

