Fabio Rovazzi: "Ecco come sono finito dentro Call of Duty" (Di lunedì 7 settembre 2020) Il cantante racconta a Mashable Italia come è stato diventare il personaggio di Morte e come è diventato amico di uno sviluppatore di Call of Duty Il cantante racconta a Mashable Italia come è stato diventare il personaggio dell'Operatore Morte e come è diventato amico dello sviluppatore di Call of Duty Bernardo Antoniazzi Leggi su it.mashable

RevenewsI : #CallofDuty vede entrare in gioco un nuovo Operatore: si chiama #Morte e si ispira a Fabio @rawvatsy. “Un sogno”, d… - TeleDigitale : Fabio #Rovazzi diventa Morte in #CoD #CallofDuty: #ModernWarfare e #Warzone - RadioWebItalia : Fabio Rovazzi diventa “operatore morte” in Call of Duty Warzone via @@RadioWebItalia - CorrNazionale : Fabio Rovazzi diventa “Morte” in Call of Duty: il nuovo personaggio giocabile disponibile per Modern Warfare e Warz… - MilanoCitExpo : Il nuovo personaggio di Call of Duty basato su Fabio Rovazzi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -