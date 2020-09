Fabio Aru si ritira dal Tour de France: “Non so cosa mi stia succedendo”. Lo sfogo di Saronni: “Ci ha deluso, è una questione caratteriale” (Di lunedì 7 settembre 2020) È sceso dalla sella e si è ritirato a 120 chilometri dall’arrivo della nona tappa del Tour de France. Fabio Aru, corridore sardo dell’UAE Team Emirates, alza bandiera bianca alle prime asperità di giornata sui Pirenei. Dopo un breve attacco nei giorni precedenti e i 20′ di ritardo accumulati nella tappa successive, domenica il ciclista ha lasciato facendo anche venir meno una spalla per Tadej Pogacar, sloveno e vincitore di tappa. La decisione del sardo ha provocato anche la reazione di Beppe Saronni, testimonial del team emiratino ma senza incarichi ufficiali. Ai microfoni della Rai, Saronni è categorico: “Non dovevano portarlo al Tour. Non era in condizione. Qualcuno dovrà rispondere di questa scelta. Pogacar ... Leggi su ilfattoquotidiano

Gazzetta_it : #Tour, #Aru si ritira. #Saronni: “Non ha carattere”. Fabio: “Vado piano e non so perché” - fattoquotidiano : Fabio Aru si ritira dal Tour de France: “Non so cosa mi stia succedendo”. Lo sfogo di Saronni: “Ci ha deluso, è una… - giornali_it : Fabio Aru scappa dal Tour de France, Saronni: «Incapace di farsi coraggio» #7settembre #QuotidianiNazionali… - dpinna : In difesa di #fabioaru. Le critiche ci stanno, fanno parte dello sport, ma qui assistiamo a un branco di sciacalli… -