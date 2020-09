Ethan Peters: famoso youtuber morto a 17 anni (Di lunedì 7 settembre 2020) È morto il famoso youtuber americano Ethan Peters. Aveva solo 17 anni ed è deceduto nella sua camera da letto per una probabile overdose di Xanax. Era un beauty influencer e youtuber meglio conosciuto con il nome Ethan is Supreme. Ethan Peters era un influencer sui social. Un personaggio popolare in rete, che aveva la … Leggi su periodicodaily

stefgiusti : RT @galatacla: INFLUENCERS Ethan Peters, texano, beauty influencer di 17anni, con mezzo milione di followers, morto x overdose. Angela Chia… - Tiburnoofficial : Muore l’influencer Ethan Peters. Ad ucciderlo, forse, una overdose di Xanax Conosciuto come 'Ethan is - SCATTELAN1 : RT @galatacla: INFLUENCERS Ethan Peters, texano, beauty influencer di 17anni, con mezzo milione di followers, morto x overdose. Angela Chia… - rosaria_dig : RT @galatacla: INFLUENCERS Ethan Peters, texano, beauty influencer di 17anni, con mezzo milione di followers, morto x overdose. Angela Chia… - galatacla : INFLUENCERS Ethan Peters, texano, beauty influencer di 17anni, con mezzo milione di followers, morto x overdose. An… -

