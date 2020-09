ESCLUSIVO, il giornalista Nicola Bizzi: “Sapevano del Coronavirus dallo scorso autunno, Il presidente Serbo Vučić ha preso i soldi” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il giornalista e nostro collaboratore Nicola Bizzi ha attirato l’attenzione di tutta l’Europa quando ha scoperto che Alexander Lukashenko ha rifiutato ingenti quantità di denaro per chiudere il suo paese e trasformarlo in una dittatura del Coronavirus. Sono passate poche settimane da quando il suo articolo in esclusiva per Databaseitalia.it ha fatto il giro del mondo scoperchiando il sistema con cui Il FMI (Fondo Monetario Internazionale) è riuscito a “convincere” i governi ad entrare in lockdown, seguendo il modello italiano. Bizzi, rilascia ora un’intervista per l’importante sito Serbo srbin.info e alza la posta rivendicando la veridicità di ogni parola di quell’articolo aggiungendo ulteriori dettagli. La riportiamo ... Leggi su databaseitalia

Ultime Notizie dalla rete : ESCLUSIVO giornalista Arriva anche in Italia il club della Jaguar La Repubblica Giornalista denuncia: “Sono stato aggredito da Beppe Grillo”

Livorno, giornalista tv aggredito da Beppe Grillo in spiaggia: 5 giorni di prognosi

Giornalista aggredito da Beppe Grillo in spiaggia. La denuncia: “Non è tollerabile un episodio simile”. MARINA DI BIBBONA (LIVORNO) – Giornalista aggredito da Beppe Grillo in spiaggia a Marina di Bibb ...Francesco Selvi, lavoratore autonomo per la trasmissione «Diritto e Rovescio» di Rete 4 di Paolo Del Debbio, ha denunciato di essere stato aggredito da Beppe Grillo in uno stabilimento balneare di Mar ...