Era una super modella degli anni ’90: oggi a 55 anni Linda Evangelista è così [FOTO] (Di lunedì 7 settembre 2020) Classe 1965, Linda Evangelista sogna di diventare una modella fin da quando è una bambina. Negli anni ’90 diventa una vera icona della bellezza femminile, e il suo nome si lega indissolubilmente a quello di grandi stilisti del calibro di Gianni Versace, Valentino e molti altri. A distanza di anni ecco come è diventata. Linda Evangelista oggi FOTO Con il suo sguardo magnetico e gambe lunghissime, per Linda Evangelista non è stato affatto difficile farsi notare dai marchi più importanti di alta moda. L’avevano definita camaleontica per la sua capacità di cambiare look e adattarsi ad ogni ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era una C’era una volta la pirateria, e c’è ancora: il ritorno di eMule La Stampa Non riesce a vedere il concerto di Sal Da Vinci, scatena il panico e viene arrestato [Video]

Ha dato di matto perché non riusciva ad assistere al concerto di Sal Da Vinci, andato in scena ieri sera a Casapulla. Per questo motivo un uomo è stato portato via dai carabinieri che sono stati costr ...

Fabio Aru abbandona il Tour de France

Dopo otto tappe si è già conclusa l'avventura di Fabio Aru al Tour de France. Il trentenne corridore villacidrese della Uae Emirates si è ritirato nel corso della nona frazione, Pau-Laruns, la seconda ...

