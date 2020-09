Era Izzie Stevens in Grey’s Anatomy, oggi ha 41 anni: la riconoscete? [FOTO] (Di lunedì 7 settembre 2020) Izzie Stevens è stato in assoluto uno dei personaggi più amati di Grey’s Anatomy. C’è stato un tempo in cui l’uscita dal cast della “dottoressa modella” dal cuore tenero sembrava impossibile. Ma con il tempo, a partire dalla stagione 6, l’attrice Katherine Heigl ha iniziato ad allontanarsi dal suo personaggio fino ad abbandonarne definitivamente i panni. Cosa fa oggi e come è diventata l’indimenticabile Izzie? Moltissimi amori, tra cui la drammatica e romanticissima storia col paziente terminale Denny Duquette e il matrimonio tumultuoso con Alex Karev. Una lunga e intensa amicizia con George O’Malley e poi la lunga battaglia contro un cancro in stato ... Leggi su velvetgossip

mincantospesso : Izzie ha un tumore con il 5% di possibilità di sopravvivenza. se la ammazzate,possono essere anche passati 20 anni,… - jiminvssi : 7/10 era divertente e buono dai però le storie con callie e izzie proprio no ahahah. la sua morte comunque una dell… - heavydirtysool : 6, i fiumi di lacrime che ho pianto per la sua morte ma alla fine era per Izzie perché lui non mi faceva né caldo n… - xmmagic : RT @mincantospesso: Danny era tornato per Izzie,nonostante solo lei riuscisse a vederlo ma nonostante tutto Izzie sceglie Alex . cioè di co… - mincantospesso : Danny era tornato per Izzie,nonostante solo lei riuscisse a vederlo ma nonostante tutto Izzie sceglie Alex . cioè d… -

