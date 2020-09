Era Almo di Masterchef: oggi 46 anni, barba lunghissima [FOTO] (Di lunedì 7 settembre 2020) È stato uno dei protagonisti indiscussi della terza edizione di Masterchef Italia. Stiamo parlando di Almo Bibolotti, che quell’anno si classificò in seconda posizione, perdendo in finale con Federico Ferrero. Le sue doti culinarie erano però evidenti sia al pubblico che ai giudici: ricordiamo, infatti, che è stato uno dei pochi concorrenti della storia del programma a non finire mai tra i peggiori, nonché uno dei maggiori vincitori delle esterne. Per questo e per altri motivi l’uomo è stato poi chiamato a partecipare a Masterchef All Stars, nel quale ha confermato il suo valore in cucina. Almo Bibolotti oggi Già prima di intraprendere la sua avventura a Masterchef Italia, Almo Bibolotti aveva intrapreso una ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Almo Addio a Paolo Tavano, l'anima del presepe vivente di Monterosso Almo ragusah24.it Addio a Paolo Tavano, l’anima del presepe vivente di Monterosso Almo

Non era solo il presidente dell’associazione ‘Amici del presepe di Monterosso Almo’, ne era l’anima. Un’anima buona, profondamente credente, impegnato anche in parrocchia. Paolo Tavano se n’è andato a ...

1° settembre: il viaggiu scusu a Monterosso Almo per San Giovanni

Monterosso Almo - Entrano nel vivo le celebrazioni in onore di San Giovanni Battista a Monterosso Almo. Celebrazioni che, quest’anno, sono caratterizzate dall’emergenza sanitaria. Ma la devozione nei ...

Non era solo il presidente dell’associazione ‘Amici del presepe di Monterosso Almo’, ne era l’anima. Un’anima buona, profondamente credente, impegnato anche in parrocchia. Paolo Tavano se n’è andato a ...Monterosso Almo - Entrano nel vivo le celebrazioni in onore di San Giovanni Battista a Monterosso Almo. Celebrazioni che, quest’anno, sono caratterizzate dall’emergenza sanitaria. Ma la devozione nei ...