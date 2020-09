Enrico Papi, morta la mamma: “Sei stata il regalo più bello” (Di lunedì 7 settembre 2020) Grave lutto per Enrico Papi. Nelle passate ore il celebre conduttore ha dovuto dire addio alla sua amata mamma. Solo cinque giorni fa Papi aveva dedicato alla donna che lo ha messo al mondo un bellissimo post Instagram in occasione del suo compleanno. La signora Luciana da tempo soffriva di una grave malattia, come riporta... L'articolo Enrico Papi, morta la mamma: “Sei stata il regalo più bello” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

infoitcultura : Enrico Papi, il lutto atroce: le parole di dolore del conduttore - infoitcultura : Enrico Papi, tragico lutto: 'Eri il regalo più bello della mia vita' - infoitcultura : Enrico Papi, morta a 81 anni la mamma Luciana - vivranda : Cuore spezzato per la mamma di enrico papi - LauraCarriesOn : E' morta la mamma di Enrico Papi. L'ultimo messaggio: 'Il tuo amore superato solo dal mio' -… -